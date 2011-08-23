УЄП святкуватиме 20-річчя Незалежності України у Празі

Міжнародна громадська організація "Українська європейська перспектива" з нагоди 20-річчям Незалежності України проведе у Празі святкові заходи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УЄП, увечері 24 серпня у пляжному комплексі Žluté Lázně на березі Влтави відбудеться виступ українських фольклорних колективів, гурту "Мандариновий рай", розіграш благодійної лотереї, слайд-шоу, виставка-продаж, святковий феєрверк і на завершення – українсько-європейська Диско-Party з DJ Tony Angelo.

УЄП об`єднала у святкуванні 20-річчя Незалежності України українські громадські організації Чехії, які посприяли проведенню акції. Серед них: Український професійний союз у ЧР, Українська ініціатива в Чеській Республіці, Чеська асоціація українців, Громадська організація "Укргазета", Товариство української трудової міграції ЧР "Берегиня", Громадська організація "Джерело", Громадська організація "Родина", Освітня організація "Ерудит".

Довідка УНІАН. Українська європейська перспектива - це міжнародна громадська організація, що об`єднує українців усього світу, які підтримують прозахідний курс розвитку України. Мета УЄП – консолідувати всіх українців, які живуть і працюють в Європі і Сполучених Штатах Америки, в Канаді і Австралії, котрі прагнуть бачити Україну правовою державою з високим рівнем життя, демократії і свободи слова.

Організація створена на початку 2011 року в Празі. Один із співзасновників і голова Ради УЄП – екс-міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН, який одержав у 2010 році політичний притулок у Чехії.