Наливайченко називає заяви Медведєва «старим «совком» у новій обгортці»

Голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО називає заяви президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА щодо України «старим «совком» в новій обгортці».

Про це повідомляє прес-служба «Нашої України».

За його словами, нав’язливі заяви Д.МЕДВЕДЄВА, висловлені в день 20-ліття української Незалежності, – це намагання примусити Україну повернутися до колишнього «совка» через неприховане використання газового тиску і застосування безпрецедентної та несправедливої ціни на газ для України.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО зауважує, що наполягання Кремля на «білоруському варіанті» розвитку відносин з Україною, із входженням в Митний союз та створенням газового СП, є прямим замахом не тільки на стратегічні економічні активи нашої країни, але й національний суверенітет та курс на європейську інтеграцію.

«Збільшення обмежень на експорт української продукції на ринки Митного союзу впродовж останнього часу - це недружні кроки російської сторони, які суперечать декларативним заявам про дружбу між нашими країнами. Друзі так не діють», - наголошує В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Як показали московські та харківські газові угоди 2009 та 2010 років, будь-які спроби заслужити поступливість Росії коштом здачі частини державного суверенітету не працюють. Україна повинна відстоювати свої інтереси із сильних позицій», - переконаний він.

«Наша Україна» наполягає на судовому перегляді, в рамках міжнародного права, кабальних газових угод 2009 року. Також влада повинна здійснити рішучі заходи для зменшення залежності країни від російських енергоносіїв, зокрема скорочення обсягів споживання імпортного газу, впровадження енергоощадних технологій та диверсифікацію джерел енергопостачання», - переконаний В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, учора, 24 серпня, президент Росії заявив, що Україна повинна йти білоруським шляхом у вирішенні питання про ціну на газ. «Діє угода, яка повинна виконуватися... Цей договір підлягає виконанню. Його було укладено на тих умовах, за якими сторони досягли угоди», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ. «Якщо говорити про майбутнє, то ми готові розглядати різні варіанти. Але я вам скажу прямо: хай Україна нас зацікавить, щоб нам було цікаво думати про таку співпрацю на майбутнє», - додав Президент РФ. Як приклад він навів компроміс, досягнутий із Білоруссю: Мінськ отримав так звану інтеграційну знижку як приз за участь у Митному союзі й згоду продати Росії «Білтрансгаз». «Хоча наші (українські) колеги відразу ж відхрестилися від цього ... я вважаю, що тут поспішати не треба. Тому що з Білоруссю у нас теж були свої проблеми й дуже серйозні у газовій співпраці, але ми вийшли на нормальний рівень взаєморозуміння. Білорусь сьогодні є членом Митного союзу, і ми домовилися про те, що Росія придбає «Білтрансгаз», фактично на 100%. Це створює нові умови», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ і додав: «Ось таким шляхом, мені здається, потрібно йти й нашим українським друзям».