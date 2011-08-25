У Києві відсвяткували 20-ту річницю незалежності Білорусі

Білоруси та українці відсвяткували біля пам’ятника Тарасу Шевченку у Києві 20-ту річницю проголошення незалежності Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 70 чоловік зібрались біля пам’ятника, аби відзначити цю дату.

Люди тримали білоруські національні біло-червоно-білі прапори, українські державні прапори, а також прапори партії “Наша Україна”, Української народної партії, Конгресу українських націоналістів. Біля підніжжя монументу вони розгорнули транспарант “Свабоду палітзняволеным”.

Організатор акції, голова Білоруського руху солідарності “Разом” В’ячеслав СІВЧИК у своєму виступі заявив, що сьогодні білоруська нація відзначає своє найбільше свято. За його словами, 20 років тому, 25 серпня 1991 року, було відновлено Білоруську державу. Він висловив вдячність українцям за можливість відсвяткувати цю річницю у Києві у парку Шевченка. Після цього священник Білоруської автокефальної православної церкви СВЯТОСЛАВ прочитав молитву.

В.СІВЧИК висловив жаль, що сьогодні в Білорусі при владі перебувають люди, які зневажають усе білоруське. “У Мінську будь-якого білоруса, який би насмілився розгорнути біло-червоний прапор, миттєво почали б переслідувати”, – сказав він.

Після цих слів присутні розгорнули великий біло-червоно-білий білоруський стяг. В.СІВЧИК додав, що це, мабуть, найбільший білоруський прапор в Україні.

Після цього він по черзі запрошував до вітального слова представників партій “Наша Україна” (Володимир ОГРИЗКО), УНП (Володимир ШОВКОШИТНИЙ), НРУ (Олександр ЧОРНОВОЛЕНКО), інших партій та громадських організацій національно-патріотичного спрямування. Між їхніми промовами виступали білоруські барди та українські виконавці.

Як відомо, 25 серпня 1991 року Верховна Рада Білорусі надала Декларації про державний суверенітет Білорусі статус конституційного закону. Це сталося завдяки зусиллям представників Білоруського народного фронту, які складали лише близько 10% депутатів парламенту і яким вдалося примусити більшість піти на цей крок.

Фото Тетяни Давиденко