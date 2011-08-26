Лазарєву пропонують побризкати сльозогінним газом під пахвою (фото)

Під час протистояння з опозицією 24 серпня співробітники "Беркута" мали при собі сльозогінний газ "Кобра". Про це пише у своєму блозіжурналіст Сергій Лещенко.

Уся країна бачила на відео, що проти учасників акції опозиції на День незалежності застосували газ, але міліція наступного дня відмітала звинувачення.

"

Фото LB.ua

"Перед 24 серпня були інструктажі, і було ухвалено рішення не видавати особистому складу на руки певні засоби активної оборони. В тому числі і балончики з газом, і шумові гранати", – цитує журналіст заяву начальника Головного штабу МВС України Лазарєва.

"Це може бути якийсь засіб особистої гігієни, може, це якісь інші пристрої розпилювання, які продаються в магазині парфумерії чи господарському магазині", - сказав високопоставлений міліціонер, коментуючи звинувачення.

Щоб викрити міліцейського начальника в брехні, треба лише уважно передивитися фотографії співробітників "Беркуту", яких залучали до блокування акцій опозиції.

Отже, на зображенні чітко видно, що співробітник "Беркуту" укомплектований балончиком сльозоточивого газу "Кобра".

Він його тримає в спеціальному футлярі на ремені з лівого боку.

Очевидно, саме цей газ було застосовано проти учасників опозиційного мітингу.

Сльозоточивий газ "Кобра" виготовляється ТОВ "Лабораторія прикладної хімії" – в тому числі на замовлення міліції.

У основі "Кобри" лежить речовина Алгоген, яку на сайті виробника названо "найбільш потужною з описаних в літературі отруйних речовин несмертельної дії; викликає втрату боєздатності за рахунок надпотужного подразнення очей, носоглотки та шкіри, при потраплянні надмалої кількості речовини в очі тут же виникає надсильне виділення сліз, біль і спазм м`язів очей".

"Тож, якщо міліцейський начальник Лазарєв вважає газ "Кобра" дезодорантом, то з метою вивчення ефекту йому варто почати бризкати собі ним під пахвою, а потім поділитися з громадськістю отриманим досвідом", - радить Лещенко.