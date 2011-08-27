Янукович: ми - одна велика українська сім’я

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обговорив з представниками Світового конгресу українців (СКУ) питання розвитку України та взаємодії влади із закордонним українством.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

«Ми, українці, і ті, хто проживають в Україні та за її межами – одна велика українська сім’я, яка бажає щастя і кращої долі Україні. Ми маємо об’єднуватися заради майбутнього нашої держави», – наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 21-23 серпня у Києві відбулися Річні загальні збори СКУ.

Зокрема, голова Конгресу Євген ЧОЛІЙ закликав українську владу звільнити з-під арешту лідера «Батьківщини», екс-прем’єра Юлію ТИМОШЕНКО та членів її уряду і «припинити ганебні судові процеси в Україні». «Ми запросили Юлію ТИМОШЕНКО бути присутньою на наших зборах, але у зв’язку з цілком невиправданим арештом вона не змогла бути присутньою», - зазначив Є.ЧОЛІЙ.