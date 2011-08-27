Ар'єв думає, що мітинги вже нікому не цікаві

Народний депутат України Володимир АР’ЄВ вважає, що опозиція має розробити нову тактику боротьби з режимом Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, оскільки мітинги вже нікому «не цікаві».

Про це він пише в своїй статті для газети "Дзеркало тижня. Україна" від 27 серпня.

За словами В.АР’ЄВА, методи боротьби початку 90-х років і досвід акції «Україна без Кучми» безнадійно застаріли. "Попри наявність протестних настроїв у суспільстві, опозиція поки що не може перевести їх у практичну площину. Молоді, яка виросла на тупуватих і безглуздих, але яскравих і динамічних телешоу, нецікаво й нудно годинами стояти під полум’яні промови лідерів. Старшому поколінню нецікаво слухати те, що вони й так знають, оскільки зіштовхуються із беззаконням щодня й повсюди. А нових, і головне - ефективних пропозицій, як боротися з режимом, сьогодні не чути ні від кого», - відзначає В.АР’ЄВ.

«Приводів до масових демонстрацій за останні півтора року було предосить, однак лише реакція малого й середнього бізнесу на податкову «реформу» примусила режим ЯНУКОВИЧА недовго, але серйозно похвилюватися. І зробити крок назад. Тоді на Майдан вийшли тільки захищати корпоративні інтереси, без політичних гасел та вимог. При цьому страх влади був відкритим і очевидним. Тільки ефективно скористатися знанням цієї слабкості досі ніхто не зміг», - йдеться в статті.

При цьому В.АР`ЄВ висловив упевненість, що гнучкість мислення опозиціонерів може вигідно вирізнитися на тлі зашкарублості влади, яка «масово втрачає прихильників через постійну брехню, зростання корупції та повну зневагу до народ».

«Нинішні господарі печерських кабінетів інакше просто не вміють. Опоненти влади, теоретично, - сповна. Якщо зможуть знайти слова і здійснити вчинки, здатні вивести їхніх прихильників із апатії. Припускаю, що Майдан-2004 повторити не вдасться. Такі події відбуваються раз у покоління. Але хто сказав, що не вийде інакше? Треба тільки дуже захотіти достукатися», - вважає В.АР’ЄВ.