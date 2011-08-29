Кірєєв вигнав нардепа, бо той погано чув

Суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ видалив із зали засідань народного депутата України Льва БІРЮКА («БЮТ-Батьківщина») до завершення розгляду справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у перевищенні повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, суддя ухвалив таке рішення після того, як Л.БІРЮК попросив його голосніше читати матеріали справи.

Перед цим захисник Ю.ТИМОШЕНКО із кола близьких родичів Євгенія КАРР також звернулася до Р.КІРЄЄВА з проханням голосніше зачитувати матеріали справи.

«Ви нас не поважаєте і ставитеся, як до баранів. Нічого ж не чутно», - вигукнув Л.БІРЮК з місця, за що і був видалений із засідання.