На Фаріон напали троє чоловіків

28 серпня під час урочистостей з нагоди 155-річчя від дня народження Івана Франка в Нагуєвичах на Львівщині троє невідомих чоловіків напали на депутата Львівської обласної ради від ВО "Свобода", відомого мовознавця Ірину ФАРІОН.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

За даними прес-служби, сталося це, коли І.ФАРІОН піднімалася на сцену для виступу. Троє молодих чоловіків міцної статури намагалися завадити їй, почали тягнути зі сцени, йдеться в повідомленні.

«Кривдників зупинив голова Львівської обласної ради Олег ПАНЬКЕВИЧ та депутати обласної ради, які відборонили колегу», - зазначили у «Свободі», додавши, що за цим інцидентом спостерігало кілька тисяч гостей свята, двоє міністрів, радник Президента, голова облдержадміністрації та кілька міліцейських посадовців.

При цьому міліція, як стверджують у партії, не виявила особливого занепокоєння порушенням порядку і спочатку навіть не думала затримувати нападників. Водночас, за словами свідків, нападникам давав вказівки заступник начальника Дрогобицького райвідділу міліції, йдеться у повідомленні.

Разом з тим заступник начальника Дрогобицького райвідділу міліції Сергій МУЛЯР повідомив, що осіб, які намагалися перешкодити та піднятися на сцену депутату Львівської облради І.ФАРІОН, затримано, передає Гал-інфо.

За словами правоохоронця, їх доставлено в райвідділ.

С.МУЛЯР також заявив, що вказівку перешкоджати депутату І.ФАРІОН не давав і що його завдання - стежити за дотриманням порядку, і щоб ніхто не постраждав.

С.МУЛЯР також додав, що не в його компетенції давати кваліфікацію злочину, це мають зробити слідчі.