У Могильова попередили, що розмова з опозицією ласкавою не буде

У рамках розслідування кримінальної справи за фактами зіткнень у Києві 24 серпня між представниками мітингувальників і бійцями спецпідрозділу "Беркут" на допит у Міністерство внутрішніх справ викликано народних депутатів із опозиційних фракцій: Володимира ЯВОРІВСЬКОГО ("БЮТ-Батьківщина"), Вячеслава КИРИЛЕНКА і Олеся ДОНІЯ (обидва – "Наша Україна – Народна самооборона").

Про це пише газета «КоммерсантЪ-Украина» з посиланням на свої джерела.

Також, за інформацією видання, повістку на допит у МВС виписано на першого заступника голови партії "Батьківщина" Олександра ТУРЧИНОВА.

Начальник Відділу зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Києві Володимир ПОЛІЩУК підтвердив виданню інформацію про виклик на допит О.ТУРЧИНОВА.

"ТУРЧИНОВА буде викликано на допит поки як свідка як одного з організаторів цього заходу. Він віддавав накази мітингувальникам шикуватися в колони і йти на Банкову, порушуючи рішення суду», – сказав В.ПОЛІЩУК.

За його словами, «якщо порушники чекають, що в міліції з ними говоритимуть ніжно й ласкаво, вони помиляються, це процесуальні дії, хай будуть готові до неприємних питань».

В.ПОЛІЩУК також упевнений, що намір народних депутатів подати до суду на міліцію "переходить усі межі". "Такої толерантної міліції, як в Україні, немає в жодній країні світу. Їх б`ють, у них кидають пляшки, димові шашки, з них зривають каски, потім ще й вимагають порушити щодо них кримінальні справи! Хай депутати подивляться відеосюжети з Іспанії, Англії та інших європейських країн і порівняють дії працівників міліції по гуманності – там поліція діє набагато жорсткіше", – підкреслив В.ПОЛІЩУК.

Як повідомляв УНІАН, Комітет опору диктатурі, до складу якого входять 11 опозиційних партій, планував 24 серпня провести мітинг біля пам`ятника Тарасу Шевченку, а потім народний марш, який повинен був стартувати від пам`ятника Шевченку й завершитися мітингом на Михайлівській площі.

Проте 23 серпня Окружний адміністративний суд Києва дозволив представникам опозиції проводити святкові акції з нагоди Дня Незалежності України лише біля пам`ятника Тарасу Шевченку.

24 серпня учасники багатотисячного мітингу, організованого Комітетом опору диктатурі з нагоди Дня Незалежності України, мали намір йти пішою ходою до Адміністрації Президента, щоб передати главі держави Віктору ЯНУКОВИЧУ прийняту ними резолюцію.

Проте бійці спецпідрозділу міліції «Беркут» перекрили вулицю Володимирську, щоб не допустити прохід колони до Адміністрації Президента. Також вулиця була перекрита автозаками й автобусами з «беркутівцями».

Прес-служба партії «Батьківщина» заявила, що в центрі Києва десятки учасників ходи прихильників опозиції отримали травми внаслідок застосування бійцями спецпідрозділу міліції «Беркут» сльозогінного газу.

У свою чергу, Головне управління МВС України в м. Києві заявило, що учасники акції поранили шістьох міліціонерів.

25 серпня слідчим відділом ГУ МВС України в м. Києві порушено кримінальну справу за фактами зіткнень «між правоохоронцями й представниками ряду політичних партій, об`єднань і організацій», які відбулися в столиці 24 серпня (за ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України "хуліганство").

26 серпня О.ТУРЧИНОВ повідомив, що опозиційні народні депутати збирають підписи під зверненням до Генеральної прокуратури з вимогою порушити кримінальну справу проти посадовців МВС, які віддали наказ підлеглим перешкодити проходу колони й застосували сльозогінний газ на вулиці Володимирській проти учасників мітингу з нагоди 20-ї річниці Незалежності України.