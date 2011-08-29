Луценко заявляє, що звинувачення прокуратури «тріщать по швах»

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що обвинувачення прокуратури у незаконному працевлаштуванні в центральний апарат МВС водія Леоніда ПРИСТУПЛЮКА «тріщать по швах».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКА сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам під час перерви у засіданні Печерського районного суду Києва, оголошеної після допиту двох свідків за епізодом справи щодо незаконності прийому його водія Леоніда ПРИСТУПЛЮКА на роботу у центральний апарат МВС.

«Сьогодні вже два свідки заявили, що при працевлаштуванні ПРИСТУПЛЮКА на роботу в органи внутрішніх справ не було порушено жодних нормативів або законів. При присвоєнні йому первинного звання «капітан» також порушень не було. У зв’язку з цим я, безумовно, запитаю, як після цього можна трактувати обвинувальний висновок: «Усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та вважаючи настання в результаті їх здійснення суспільно небезпечних наслідків у вигляді прямих матеріальних збитків, ЛУЦЕНКО підписав на своєму службовому місці – в робочому кабінеті – наказ про прийом ПРИСТУПЛЮКА на службу». Як при цьому можна казати, що я, «усвідомлюючи злочинний характер», підписав наказ, який ґрунтується на абсолютно законних прийнятих рішеннях кадрової служби? Мені здається, висновок дуже простий: справа продовжує тріщати по швах у частині першого епізоду при допиті перших же свідків», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.