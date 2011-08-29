Адвокати Тимошенко: немає ще 13 томів справи, зібраних СБУ

Захист екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО просить Печерський районний суд Києва витребувати в СБУ й дослідити 13 томів матеріалів, які збирали співробітники спецслужби і яких немає у справі щодо підписання газових угод з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Печерському суді повідомив адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ.

За словами адвоката, крім вже зазначених 213 аркушів кримінальної справи, які, як він стверджує, зникли, також у справі немає 13 томів матеріалів справи, які збирала Служба безпеки України.

«Де вони, як вони їх розтасували в 13 томів досудового слідства – це дуже цікаво», - сказав Ю.СУХОВ.

«Тому я думаю, що ще будуть питання, пов’язані із відсутністю не тільки 213 сторінок, а ще й 13 томів, які збирала СБУ», - додав адвокат.

Він зазначив, що є лише супровідний лист, у якому зазначено, що СБУ зібрала 13 томів матеріалів, один з яких є секретним.

«Де вони, невідомо», - сказав Ю.СУХОВ і додав, що ці матеріали є дуже важливими, оскільки вони були підставою для порушення самої кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО.

«Ми подали клопотання, щоб ці документи були витребувані і суд їх розглянув», - сказав Ю.СУХОВ.

«Чому вирішили їх сховати? Мабуть, не було підстав порушувати кримінальну справу», - припустив адвокат.