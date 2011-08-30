Піарники розповіли про платних коментаторів і «тролів» для політиків

Українські політики використовують найманих коментаторів, блогерів і так званих інтернет-тролів.

Замовити підтримку коментарями за гроші можна у більшості легальних піар-агенцій, дізналось Радіо Свобода.

"Підтримаємо коментарями на всіх сайтах. Треба вирішити: ви обираєте ці сайти чи ми обираємо, де це можна зробити? Ціна буде змінюватися залежно від сайту. На дуже рейтингових сайтах на кшталт ціна буде змінюватися", – розповіла менеджер піар-компанії.

Більшість піар-агенцій готові допомогти підвищити або понизити рейтинг політиків за допомогою замовних коментарів.

"Ми йому обираємо стратегію: показуємо його позитивні якості, негативні намагаємось нівелювати. Використовуємо й коментарі. Нам треба знати, яке минуле у цієї людини, щоб розуміти, звідки чекати удару, якщо проти нього почнуть працювати", – сказали в іншій піар-компанії.

Найманих коментаторів використовують усі провідні політики, зазначив політтехнолог Тарас Березовець.

"Найчастіше такі коментарі застосовуються на популярних сайтах "Українська правда", "Кореспондент", "УНІАН", "Українська національні новини", "Цензор" тощо. Я знаю, що в середньому під час виборчої кампанії штат коментаторів збільшується до кількох десятків. Це може бути навіть 100 куплених блогерів по всій країні, які працюють на одну конкретну політичну силу. Коли вибори закінчуються, залишається приблизно 15-20 осіб", – розповів він.

Водночас джерело Радіо Свобода, яке безпосередньо пов’язане з замовними коментарями, розповіло, як працюють куплені коментатори.

Коментатор зобов’язаний стежити за 15 найпопулярнішими інформаційними ресурсами. Щодня їм надсилається план, у якому вказано, над якими темами треба працювати та яку позицію відстоювати.

Головна мета – написати першим, адже чим раніше напишеш коментар, тим більше людей його прочитають.

Якщо надходить замовлення зменшити увагу до певної новини, то коментатор починає лаятися на усіх користувачів і, зазвичай, це відбиває бажання у пересічного читача брати участь в обговоренні.

Ще один метод "знищення" новини – забруднення коментарів не пов’язаними з темою матеріалу повідомленнями – "флудом".

За словами Березовця, найняті коментатори протягом останніх президентських виборів працювали дуже відкрито і нахабно. Тепер їх легко побачити, і цей прийом втрачає вплив.

"Є так звані копіпастери, їх називають юляботами, германоботами. Вони розміщують абсолютно ідентичні коментарі на 5-6 ресурсах. Їх легко побачити, тому що вони повторюють заздалегідь прописані для них тези", – запевнив він.

Натомість прес-секретар президента Дарія Чепак стверджує, що ніколи не співпрацювала з інтернет-тролями. "Я можу вам сказати за свою прес-службу: ми ніколи цим не користувалися", - сказала вона.

У свою чергу прес-секретар Тимошенко Марина Сорока відмовилася коментувати інформацію про те, що у 2009 році коментатори БЮТ заполонили "Українську правду".

"Я не буду це коментувати, бо це нісенітниця", – відповіла вона.

Українська правда