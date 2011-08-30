Із кишень українців заберуть 350 тисяч на книжку Толстоухова

Держава сплатить видання 1000 екземплярів книги екс-міністра Кабінету міністрів України Анатолія ТОЛСТОУХОВА «Харцизьк: час, події, люди. Том 1». Вартість однієї книги становитиме 350 грн., пише сьогодні газета «Дело».

Як повідомляє «Вісник державних закупівель», Держкомітет телебачення і радіомовлення України сплатить підготовку, виготовлення й розповсюдження книги А.ТОЛСТОУХОВА «Харцизьк: час, події, люди. Том 1».

Як зазначається в оголошенні про закупівлю, видання книги здійснюватиметься за державний рахунок у рамках програми «Українська книга».

Буде надруковано й розповсюджено 1000 екземплярів книги. Загальна вартість виготовлення продукції становитиме 350 тис. грн. Таким чином, кожен екземпляр книги обійдеться державній скарбниці в 350 грн. Термін поставки – до кінця 2011 року.

У державному бюджеті на 2011 рік закладено близько 20 млн. грн. на державне фінансування книговидання.

А.ТОЛСТОУХОВ є членом Партії регіонів. Із березня по грудень 2010 року обіймав посаду міністра Кабінету міністрів в уряді Миколи АЗАРОВА. Цю ж посаду він обіймав у 2003–2005 роках і в 2006–2007 роках в уряді Віктора ЯНУКОВИЧА.