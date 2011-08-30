Міліція звільнила двох учасників акції опозиції 24 серпня

Міліція звільнила двох учасників акції опозиції у Києві 24 серпня, які були затримані 26 серпня за підозрою у скоєнні хуліганських дій.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у місті Києві, киянина та жителя Дніпропетровської області віком близько 30 років було затримано для надання пояснень щодо їхніх дій 24 серпня у порядку ст.115 КПК (затримання слідчим підозрюваного у вчиненні злочину). .

Водночас у ЦГЗ зазначили, що затриманим пред’явлено обвинучення за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Обом обрано міру запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд.

Як зазначається у повідомленні, "враховуючи те, що грубе порушення громадського порядку відбувалося з мотивів явної неповаги до суспільства (некоректні лозунги, заклики до невиконання вимог суду тощо) та було пов`язано з опором представникам влади, які виконували обов`язки з охорони громадського порядку, згідно з вищевказаною статтею активісти можуть бути позбавлені волі на строк від 2 до 5 років".