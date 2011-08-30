Радник Президента Польщі: ситуація у Києві може зв’язати Варшаві руки

Арешт екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО може зірвати підписання договору про асоціацію України з Європейським Союзом у 2011 році.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, таку думку висловив радник Президента Польщі Роман КУЖНЯР в опублікованому сьогодні матеріалі у Gazeta Wyborcza.

Р.КУЖНЯР відзначив, що багато європейських політиків вважають справу Ю.ТИМОШЕНКО політичною. За його словами, на Заході політики несуть політично-конституційну відповідальність за свої вчинки, а не кримінальну, що має місце в Україні.

“Кримінальна справа проти ТИМОШЕНКО, яка має ознаки переслідування демократичної опозиції, є незрозумілою не лише у багатьох західноєвропейських столицях, але й у Варшаві”, - заявив він.

Радник польського Президента візначив, що офіційна Варшава сподівається на підписання договору про створення зони вільної торгівлі та Асоціацію між Україною та ЄС ще цього року, коли Польща головуватиме у Євросоюзі.

“Розвиток ситуації у Києві може зв’язати Польщі руки у цій справі. Гору можуть взяти аргументи політиків і держав, які негативно ставляться до вступу України у Євросоюз”, - написав Р.КУЖНЯР.

За його словами, у випадку непідписання договору про асоціацію розмови можуть затягтися “на чергові довгі місяці, а, може, й значно довше”.

“Здається, що влада в Києві, особливо Президент Віктор ЯНУКОВИЧ повинен враховувати таку можливість. Було б фатально, якби над Дніпром не оцінили серйозність ситуації”, - відзначив Р.КУЖНЯР.

Радник Президента Польщі висловив сподівання, що українська влада це усвідомлює та не буде «забивати гол у свої ворота».