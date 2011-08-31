Могилянка пише Януковичу, мовляв, Табачник його дискредитує

Трудовий колектив Національного університету «Києво-Могилянська академія» висловлює занепокоєння з приводу упередженого, необ’єктивного ставлення до своєї діяльності з боку керівництва Міністерства освіти, науки, молоді і спорту України.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі НаУКМА, про це йдеться у зверненні трудового колективу Києво-Могилянської академії до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

У зверненні йдеться, що зазначене упереджене ставлення засвідчене і способом, у який міністерство визначало державне замовлення для НаУКМА у 2011 році, і необґрунтованою, на погляд колективу, доганою, що її оголосив президенту НаУКМА Сергію КВІТУ міністр Дмитро ТАБАЧНИК.

Колектив університету вважає ці та інші рішення політизованими, такими, що готують підґрунтя для нав’язування «своєї людини» на посаду президента НаУКМА, а також вбачає у цьому спробу змінити схвалений усім трудовим колективом освітній курс університету, відомого своєю демократичністю, некорумпованістю, відданістю європейським цінностям й успіхами в наближенні до Єдиного європейського освітнього і наукового простору.

«Вважаємо, що така позиція міністра суперечить автономії університетів, принципам верховенства права, засадам громадянського суспільства та гуманітарної політики, які проголошені Президентом України. Це дискредитує Президента і шкодить іміджу України саме напередодні завершення переговорів про асоціацію України з Європейським Союзом», - йдеться у зверненні до В.ЯНУКОВИЧА, яке було одноголосно прийнято загальними зборами трудового колективу НаУКМА 29 серпня.