Новим прем'єром Криму стане спікер АРК?

Голова Верховної Ради Криму Володимир Константінов може бути призначений новим прем'єр-міністром АРК

Про це, посилаючись на джерела, повідомляють «Коментарі».

За словами джерела, Володимира Константінова викликали для розмови до Києва, після чого він, швидше за все, буде призначений новим главою кримського уряду замість померлого Василя Джарти.

У теж час новим спікером кримського парламенту вже у вересні може бути вибраний «регіонал» Григорій Йоффе.