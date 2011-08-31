Кірєєв тихо собі читає 23-ій том - прокурор заявляла, що їх усього 21

Головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ проігнорував вимогу захисту екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО про оголошення перерви у судовому засіданні і розпочав дослідження матеріалів 23-го тому кримінальної справи щодо газових угод 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, захист Ю.ТИМОШЕНКО, як і присутні у залі суду, здивовані діями судді, але вже навіть не заявляють клопотання про надання часу для ознайомлення з матеріалами новостворених томів кримінальної справи.

Суддя Р.КІРЄЄВ не повідомив у ході судового засідання про загальну кількість томів кримінальної справи Ю.ТИМОШЕНКО. Раніше представник державного обвинувачення Лілія ФРОЛОВА заявляла, що кримінальна справа нараховує 21 том, з яких 14 – матеріали досудового слідства та 7 – матеріали судового слідства.

Проте після завершення дослідження матеріалів 21-го тому суддя оголосив спочатку про 22-й, а пізніше про 23-й том кримінальної справи.

Зараз Р.КІРЄЄВ продовжує монотонно й тихо зачитувати матеріали 23-го тому, а Ю.ТИМОШЕНКО тихо спілкується зі своєю донькою Євгенією КАРР, яка допущена до процесу як захисник із кола близьких родичів.