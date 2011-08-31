Сенатор США і президент ЄНП закликають звільнити Тимошенко

Сенатор США Джон МАККЕЙН та президент Європейської народної партії (ЄНП) Вільфред МАРТЕНС закликають українську владу звільнити на поруки екс-прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться у спільній заяві політиків, розміщеній на сайті ЄНП, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

«Україна щойно відсвяткувала двадцяту річницю своєї незалежності від радянського правління. Всі ці роки український народ важко працював задля консолідації демократичних свобод та прив’язки своєї країни до євроатлантичних структур. Так, одним із великих досягнень України є її поточне головування у Раді Європи, пан-європейській організації, яка просуває права людини, демократичний розвиток та верховенство права», - зазначають Дж.МАККЕЙН і В.МАРТЕНС.

Однак, кажуть вони, сьогоднішні дії уряду нагадують дії влади, що панувала до здобуття незалежності.

«Поточний судовий процес проти колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та судова практика навколо нього все більше розглядаються як вибіркове переслідування членів української опозиції», - наголошується у заяві.

«Тому ми разом закликаємо владу звільнити Юлію ТИМОШЕНКО на поруки. Сподіваємось, що умови поруки відповідатимуть стандартам країн Європейського Союзу, асоціації з яким добивається Україна», - сказали сенатор США і президент Європейської народної партії.

Крім того, вони закликали українську владу «дати змогу Юлії ТИМОШЕНКО скористатись своїм гарантованим Конституцією правом на обстеження лікарем за її власним вибором».