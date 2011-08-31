Коктейлями Молотова закидали будинки донецьких олігархів

У Донецькій області міліція розшукує невідомих, які намагалися вночі підпалити адміністративну будівлю вогнетривкого комбінату і три житлових будинки в місті Часов Яр.

Як сказав кореспондентові УНІАН керівник Відділу з питань зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області Ігор ДЬОМІН, у ніч на 23 серпня, в період з 00.00 до 1.30 у місті Часов Яр невідомі «намагалися вчинити підпал адміністративної будівлі вогнетривкого комбінату і трьох житлових приватних будинків».

І.ДЬОМІН відзначив, що зловмисники використовували пляшки з невідомою сумішшю. В результаті пригоди ніхто не постраждав, майну також не було завдано серйозних збитків.

«Як таких серйозних збитків не було завдано, крім того, що у однієї приватної будови, куди було кинуто пляшку з сумішшю, лише злегка оплавилося пластикове вікно, хоча й не було загорання», - сказав І.ДЬОМІН і додав, що в даному випадку не «можна говорити, що було вчинено якісь масові підпали, ні, є лише факт спроби підпалу».

Він повідомив, що першою була спроба підпалити адміністративну будівлю заводу, але «сторож почув звуки розбитої пляшки, і вийшов і побачив, що сталося. Він же викликав міліцію».

За словами І.ДЬОМІНА, пригода розслідується, місцеву міліцію посилено фахівцями обласного управління. «Всіх спрямовано на встановлення і затримання цих осіб, які брали участь у даних протиправних діях у місті Часов Яр», - сказав він.

І.ДЬОМІН не конкретизував, хто власники трьох приватних будинків, які піддалися нападу. «Зведення щодо власників ми не даємо, але скажемо, всі їх знають», - сказав І.ДЬОМІН.

За неофіційною інформацією сайту «Остров»,підпалу було піддано особняки й офіси, які мають стосунок до представників місцевої влади. Так, за словами джерела видання, невідомі намагалися спалити будинки колишнього мера міста Володимира ГИРЧАКА, генерального директора Часовярського вогнетривкого комбінату Костянтина ТРЕТЬЯКОВА, власника міської дискотеки «Шарк» Олександра СОРОКІНА і генерального директора ТОВ «Часовоярський ремонтний завод» (виробництво мікроавтобусів на базі російських «Газелей») Олексія ПЛОСУХІНА.