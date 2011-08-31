Адвокат Кучми заявляє, що покази Пукача - наклеп

Покази екс-генерала МВС Олексія ПУКАЧА, надані 30 серпня Печерському райсуду Києва стосовно того, що замовником вбивства журналіста Георгія Гонгадзе був колишній Президент України Леонід КУЧМА, є наклепом.

Про це УНІАН заявив адвокат Л.КУЧМИ Віктор ПЕТРУНЕНКО.

«Покази Олексія ПУКАЧА про нібито причетність Леоніда Даниловича КУЧМИ до трагічних подій з Георгієм Гонгадзе є наговором», - сказав адвокат, зауваживши, що мета його на користь О.ПУКАЧА, який таким чином прагне уникнути суворого покарання у вигляді довічного ув’язнення, яке йому може обрати суд за вбивство журналіста.

В.ПЕТРУНЕНКО наголосив, що Л.КУЧМА ніколи і нікому не давав жодних вказівок стосовно Г.Гонгадзе, з О.ПУКАЧЕМ ніколи не бачився і не контактував.

«Посилаючись на покійного Юрія Кравченка, який не може спростувати наговір, ПУКАЧ використав те, що родичі Кравченка не були допущені до участі у цій кримінальній справі, що є неприпустимим у правовій державі», - зауважив адвокат.

«Як відомо, до своєї трагічної загибелі Кравченко спростовував подібні вигадки. Коментувати слова ПУКАЧА про те, що його дії продиктовані державними інтересами і були спрямовані на попередження якогось там антидержавного заколоту, що є взагалі нісенітницею, я думаю, потреби немає», - зазначив В.ПЕТРУНЕНКО.

За словами адвоката, усі ці вигадки будуть спростовані у подальшому розгляді справи.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня адвокат вдови журналіста Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО поінформувала, що О.ПУКАЧ у суді підтвердив свої покази щодо замовників вбивства Г.Гонгадзе. «Він називає ті прізвища, які він називав раніше. Називає прізвища КУЧМИ, Кравченка, ЛИТВИНА, ДЖИГИ, але назвати ці прізвища мало – треба чесно описувати обставини через те, що лише чесно описані обставини можуть бути підтверджені в ході судового слідства», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.