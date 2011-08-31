Газета «Сегодня» пішла на Захід

З 1 вересня видавничий холдинг «Сегодня Мультимедиа» розпочинає випуск нового регіонального видання «Западная Украина. Сегодня».

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила генеральний директор, шеф-редактор «Сегодня Мультимедиа» Олена ГРОМНИЦЬКА.

Вона розповіла, що «Западная Украина. Сегодня» виходитиме з 1 вересня щодня російською мовою в обсягу 16 смуг, номер у четвер з телепрограмою буде на 32 смуги. Крім загальноукраїнських і світових подій, які висвітлює газета «Сегодня», в новому випуску з`являться новини, репортажі, розслідування й аналітика із Західної України. Також західноукраїнські новини публікуватимуться і на сайті www.segodnya.ua в розділі «Запад».

«Відтепер ми станемо газетою для всієї України, а жителі західного регіону нашої країни одержать доступ не тільки до якісних об`єктивних матеріалів, а, найголовніше, – до загальнонаціонального продукту, газети №1 в Україні. Впевнена, що навіть попри присутність сильних регіональних видань, «Сегодня» дуже швидко знайде свого постійного читача на Західній Україні», – заявила А.ГРОМНИЦЬКА.

У свою чергу головний редактор газети «Сегодня» Ігор ГУЖВА відзначив, що випуск «Западной Украины. Сегодня» є для газети дуже важливим, оскільки завершує обхват виданням всієї території України. «У нас був слоган «Сегодня» – газета для всієї родини», тепер ми можемо сказати, що газета «Сегодня» – не тільки для всієї родини, а й для всієї країни», – сказав він.