Дружина Черновецького у суді дає задній хід

Дружина мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО Аліна АЙВАЗОВА просить суд залишити без розгляду її заяву про розлучення.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний документ оголосила сьогодні на початку судового засідання з приводу розлучення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та А.АЙВАЗОВОЇ суддя Печерського районного суду Києва Галина СУПРУН.

У свою чергу представник Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО в судовому процесі Анатолій СВІНЦИЦЬКИЙ сказав: «Ми вважали б за доцільне розглянути заяву по суті».

Наразі суд пішов до нарадчої кімнати для прийняття рішення у цій цивільній справі.

Як повідомляв УНІАН, ініціатором розлучення була дружина Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Раніше вона називала причиною заяви про розлучення бажання підняти рейтинг чоловіка.

Зокрема, на запитання, чому вона подала на розлучення, А.АЙВАЗОВА сказала: «Мені телефонували і розповідали, що в нього є молода красива жінка, з якою він їздить відпочивати. Але я східна жінка, і я ревнива… І я не можу спокійно реагувати, коли мій чоловік посилає листівки, і не тільки своїм бабусям, а й дівчатам. Я подала позов, щоб привернути увагу публіки і підняти рейтинг свого чоловіка».

У свою чергу Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що поважає свою дружину, але розлучення з нею вважає неминучим.

«Те, що відбувається сьогодні в моїй родині, точніше у стосунках між мною і моєю дружиною, логічно обов`язково завершиться розлученням. Оскільки ми вже не живемо разом, як чоловік і дружина, вже дуже багато років”, - заявив мер.