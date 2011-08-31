Міллер: Україна може й зовсім газу не брати, але платити мусить

Україна щорічно зобов`язана оплачувати не менш як 33 мільярди кубічних метрів російського газу за чинним контрактом.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Російській Федерації, про це сьогодні журналістам у Москві сказав голова ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР.

«У 2012 році «Газпром» може поставити до України і 27, і 26, і 29 млрд. кубічних метрів газу. І навіть взагалі не поставляти газ, якщо Україна цього захоче. Але питання зовсім не в цьому, а в тому, що в будь-якому разі НАК «Нафтогаз України» оплачуватиме постачання з розрахунку не менш як 33 млрд. кубометрів», - сказав О.МІЛЛЕР.

Він наголосив, що такі умови «бери або плати» за чинним контрактом.

Крім того, О.МІЛЛЕР відзначив, що ці умови застосовуються як цього року, так і впродовж усього терміну контракту.

Як повідомлялося, сьогодні міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО заявив, що Україна подала заявку на закупівлю у «Газпрому» в 2012 році 27 мільярдів кубометрів газу проти 40 мільярдів кубометрів в 2011 році.

Як повідомляв УНІАН, законтрактований обсяг газу НАК “Нафтогаз України” у ВАТ «Газпром» в 2011 році становить 40 млрд. куб. м газу.

30 серпня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна впродовж найближчих років повинна скоротити обсяги закупівлі російського газу втричі. Зокрема, М.АЗАРОВ відзначив, що зараз Україні дешевше використовувати як енергетичний ресурс вугілля, а не газ, попри те, що раніше від використання вугілля відмовлялися, переводячи котельні й електростанції на газ.

Водночас, голова Фонду національної енергетичної безпеки (Росія) Костянтин СИМОНОВ заявив, що Україну буде оштрафовано, якщо до 2019 року скоротить імпорт російського газу. За його словами, передає «Дело», штрафні санкції передбачені контрактом, підписаним між Москвою і Києвом.

«Я закликаю переглянути контракт на постачання газу до України, де дуже чітко записано зобов`язання України з вибору газу. Вона зобов`язується вибирати щорічно не менш як 52 мільярди кубів. Вона може взяти 80%. Але якщо 80% цього обсягу не вибирає, вона зобов`язана сплатити недоотриманий газ і ще штрафні санкції. Контракт до 2019 року, тому якщо Україна скорочує на третину ці постачання, вона це може зробити, але вона зобов`язана буде сплатити за цей газ і ще заплатити штраф у розмірі до 300% вартості цього газу. Такий газовий бізнес», – наголосив К.СИМОНОВ.