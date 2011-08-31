Політолог: якщо саджають Тимошенко - це жахлива образа для Європи

Версія британського видання "The Economist" про те, що Президент Віктор Янукович справою Тимошенко тестує межі дозволеного і реакцію Європи, не заслуговує на серйозну увагу - про це кореспондентові From - UAзаявив директор Центру політичного маркетингу Василь Стоякін.

"Це типовий приклад подвійних стандартів", - зазначив він.

"Тобто, якщо в Європі саджають колишнього високопоставленого корупціонера, то це не вважається тестуванням Європи на предмет бажання зберегти демократичні, авторитарні норми. Ніяких питань не виникає. А ось якщо саджають нашу "кицю" - це жахлива образа", - обурений політолог.

Стоякін не вважає за потрібне серйозно оцінювати висловлювання британських журналістів. "Отже нісенітниця це собача. Якось несолідно для "Економіста" виступати з такими пропагандистськими матеріальчиками, хоча, з іншого боку, а що ще від них чекати"? - зазначив він.