За напад на офіс Компартії порушено кримінальну справу

Сьогодні в Донецьку міліція порушила кримінальну справу в зв`язку із нападом на офіси обкому й міськкому КПУ. Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби міськуправління міліції Ольга ПОЧКАЛОВА.

За її словами, у зв`язку зі скоєним злочином порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло) Кримінального кодексу України.

«На місці злочину продовжує працювати слідчо-оперативна група», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, у Донецьку в ніч на 31 серпня невідомі розгромили офіси обкому й міськкому КПУ. За словами прес-секретаря обкому КПУ Олени ВОЛИНЕЦЬ, ці дії носять «відверто політичний характер із метою залякати комуністів Донецької області, які активно борються за захист соціальних прав трудящих, пенсіонерів, проти спотворення радянської історії».