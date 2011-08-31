Губернатор: маю можливість не спілкуватися с рецидивістами

Голова Вінницької облдержадміністрації, колишній перший заступник міністра внутрішніх справ – екс-начальник Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Микола ДЖИГА заявляє, що його не цікавить робота у Міністерстві внутрішніх справ і він не планує балотуватися у Верховну Раду України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ДЖИГА сказав сьогодні під час відвідування вінницького «45-го експериментально-механічного заводу».

На запитання журналістів стосовно можливого переходу М.ДЖИГИ на посаду міністра внутрішніх справ він відповів, що це чутки.

«Я думаю, що це чутки. Ці чутки також мене давно, як зі справою Гонгадзе, так і зі справою міністра, постійно дістають з усіх сторін. Мене зовсім не приваблює робота у Міністерстві внутрішніх справ», - сказав М.ДЖИГА.

Він сказав, що задоволений можливістю спілкуватись з іншим контингентом громадян, ніж коли працював у МВС.

«Слава Богу, що я звідти пішов. Я там відпрацював більше 35 років і я зараз працюю у зовсім іншій атмосфері – у мене є можливості працювати і спілкуватись не з особливо небезпечними рецидивістами та зі злочинним світом, а з нормальними людьми і вирішувати нормальні питання», - сказав губернатор Вінниччини.

На запитання, чи планує М.ДЖИГА балотуватися у Верховну Раду, він відповів, що не планує.

«Думаю, що ні. А хто буде займатись підготовкою регіону до виборів? Мені завод потрібно піднімати («45-й експериментально-механічний завод»), робити усе необхідне для того, щоб поліпшувати життя людей в області», - заявив М.ДЖИГА.