Ющенко з'їжджає з державної дачі

Третій президент України Віктор Ющенко разом з родиною переїжджає з державної дачі у Конча-Заспі до нового будинку, розповіла його дружина Катерина Ющенко в інтерв`ю "Сніданку з 1+1".

"Ми зараз переїжджаємо у новий дім, і там дуже багато роботи. Я, зрозуміло, залишаю чоловікові все по технічних питаннях, по надвору. А все по дизайну, по кухні, то я намагаюся сама вирішити", - зізналася пані Катерина.

За її словами, вони переїжджають "трошки із запізненням".

"З деяких причин, включаючи пожежу та інші причини, трошки спізнилися, але не можемо дочекатись, коли переїдемо у свій дім", - розповіла Катерина Ющенко.

Нагадаємо, після того, як Ющенко залишив посаду президента в 2010 році він залишився жити у державній резиденції в Конча-Заспі. Як заявляла його прес-секретар Ірина Ванникова, він житиме там доти, поки його власний будинок у Нових Безрадичах "проходить необхідну реконструкцію".

Навесні 2010 року в будинку Ющенка у Нових Безрадичах сталася пожежа - загорілася частина покрівлі. За словами пожежників, інцидент стався через необережність робітників, які робили в будинку ремонт.

ТСН