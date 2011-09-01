Табачник не приїхав у столичну школу №25

Міністр освіти і науки Дмитро Табачник сьогодні не братиме участь в презентації спільного проекту російських і українських учених "Віртуальна школа", яка проходить в столичній школі номер 25. Як передає кореспондент "Сегодня",про це стало відомо буквально за 10 хвилин до початку лінійки. Посол Росії в Україні Михайло Зурабов на урочистість прибув.

Як повідомляв УНІАН, учора на зустрічі з журналістами глава Адміністрації Президента Сергій Льовочкін на запитання, чи прогнозується відставка Табачника, заявив: «Поза сумнівом, так».