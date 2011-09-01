Литвин стелить солому на своєму майбутньому окрузі?

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН наголошує, що День знань щороку набуває нового звучання з огляду на трансформацію українського суспільства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні на святі першого дзвоника у Новоград-Волинській школі №9 на Житомирщині.

«Це дуже добре, що у наш мінливий, бурхливий вік зберігаються нетлінні та основоположні цінності – такі, до яких відносяться знання», - сказав В.ЛИТВИН.

Голова ВР наголосив, що попри зміни, які переживає Україна, та попри ту трансформацію із однієї системи суспільних координат в іншу і утвердження як держави, українці зберігають це свято – свято першого дзвоника.

«Більше того, мені бачиться, що воно – це свято – набуває нового звучання і стає справді всенародним святом, тому що знання завжди були витребувані, мізки завжди були і будуть потрібні», - підкреслив В.ЛИТВИН.

На його думку, в ХХІ столітті економіка знань і культура будуть відрізняти нації і народи. «Вони також будуть визначати обличчя країн, будуть забезпечувати лідерство у непростому глобальному світі, який аж ніяк не є прихильним до України, як до держави, яка стає на шлях розвитку і яка утверджується як повноцінний, вагомий гравець на світовій арені», - вважає він.

В.ЛИТВИН зазначив також, що в Україні політикам потрібно робити дедалі більшу ставку на освіту, передбачаючи відповідне фінансування цієї системи.

Вітаючи першокласників, В.ЛИТВИН закликав їх ставати справжніми лідерами.