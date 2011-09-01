Янукович зізнався, що списував у школі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ взяв участь у відкритті новозбудованої Київської інженерної гімназії.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на церемонії, В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв, що в Україні й надалі відкриватимуться нові школи.

Він зазначив, що у цьому навчальному році почнуть працювати 20 нових шкіл.

Після відкриття навчального закладу В.ЯНУКОВИЧ також повідомив, що у школі, яку він закінчив у місті Єнакієво Донецької області, зараз триває ремонт, і висловив сподівання, що ця школа матиме сучасний вигляд.

Президент додав, що пам’ятає свій перший день у школі і свого першого вчителя. За словами В.ЯНУКОВИЧА, він з ним «до цього часу тримає зв’язок».

На запитання журналістів, чи списував він у школі, В.ЯНУКОВИЧ сказав: «Як і всі: списував, давав списувати, по-різному було». За словами Президента, серед його улюблених предметів у школі були математика та фізика.

Як повідомляє прес-служба Президента, вітаючи школярів, їхніх батьків і вчителів із Днем знань, глава держави зазначив, що сьогоднішнє свято в Україні відзначатимуть у майже 20 тисячах шкіл, де навчатимуться більше 4 мільйонів учнів. Уперше до школи цього року йдуть понад 400 тисяч дітей. «Я хотів би побажати, щоб цей навчальний рік був добрим», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент України окремо відзначив, що за прикладом цієї гімназії практично в усіх школах нашої держави будуть обладнані сучасні медпункти, співробітники яких стежитимуть за здоров’ям дітей.

Глава держави під час заходу передав директору гімназії сертифікат на комп’ютерне обладнання.

Після того як пролунав перший дзвоник, В.ЯНУКОВИЧ перерізав символічну стрічку перед входом у гімназію. Глава держави ознайомився з умовами навчання у цьому закладі.

Президент також поспілкувався з першокласниками на їхньому Першому уроці. «Я вітаю вас зі святом і бажаю, щоб ви навчалися та отримували від цього задоволення», – сказав він.

*** Київська інженерна гімназія побудована у 2011 році. Вартість будівництва та оснащення гімназії – 150 млн. 195 тис. грн. Заклад розрахований на навчання 990 учнів. У розпорядженні школярів 52 сучасні навчальні кабінети; комп'ютеризована бібліотека з доступом до мережі Інтернет; лабораторії фізики, біології, хімії, лінгафонні кабінети; майстерні, 2 басейни, 3 спортивні зали; зала для занять хореографією; медичний блок.