Власенко каже, що Азаров збрехав студентам

Народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій ВЛАСЕНКО називає «брехнею» заяву прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА про те, що колишня глава уряду Юлія ТИМОШЕНКО у 2009 році підробила директиви Кабінету міністрів на підписання газових контрактів з Росією і передала їх тодішньому голові НАК «Нафтогаз України» Олегу ДУБИНІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ВЛАСЕНКО заявив у коментарі журналістам.

«Сьогодні перед студентами в День знань прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ в чергове збрехав українському суспільству, відповідаючи на запитання щодо обвинувачень екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Депутат зазначив, що М.АЗАРОВ, «як один із кураторів справи ТИМОШЕНКО, повинен знати, що екс-прем’єр підписувала власні директиви, а не директиви Кабміну, скріплюючи їх своїм підписом і печаткою».

Крім того, за словами С.ВЛАСЕНКА, «М.АЗАРОВ повинен знати», що Міністерство юстиції, яке очолює Олександр ЛАВРИНОВИЧ, чітко вказало, що для підписання газових угод не потрібно жодних директив Кабміну, і що Ю.ТИМОШЕНКО мала всі повноваження підписувати власний документ під назвою «директиви».

При цьому депутат запевнив, що ніколи документ, про який йде мова, не передавався на підпис О.ДУБИНІ, оскільки його, як відомо, завізував тодішній міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН.

Водночас С.ВЛАСЕНКО зауважив, що не уявляє, яким чином Україна може «крокувати в Європу», оскільки, за його словами, важко уявити, що до винесення вироку у кримінальній справі в будь-якій європейській країні прем’єр-міністр держави може дозволити собі оголошувати вирок у справі.

«Мені дуже цікаво після цього, як Президент ЯНУКОВИЧ буде розказувати іноземним послам, що українська влада не впливає на українські суди», - зазначив С.ВЛАСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час лекції для студентів Київського національного університету прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив, що Ю.ТИМОШЕНКО судять за фальшиві директиви, які вона надала для підписання газових контрактів у 2009 році.

«ТИМОШЕНКО, знаючи чудово, що уряд не затверджував ці директиви і ніколи в житті не затвердить, вона створила фальшивку під назвою «директиви уряду України», - сказав М.АЗАРОВ.

Він ще раз підкреслив, що підписаний у 2009 році газовий контракт є невигідним для України, і уряд докладає всіх зусиль, щоб його переглянути.