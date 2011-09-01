Тимошенко - Кірєєву: Пане суддя, ви злочинець

Суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ задовольнив 2 з 8 клопотань захисту Юлії ТИМОШЕНКО, які стосувалися необхідності витребування судом документів для доказів відсутності складу злочину у діях екс-прем’єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема суд погодився витребувати контракти, укладені у 2006 році між НАК «Нафтогаз України» та «РосУкрЕнерго», а також бухгалтерську довідку НАК «Нафтогаз України» про ціну на природний газ для технічних потреб.

«Пане суддя, ви сьогодні покриваєте істину у справі, не долучаючи аудит компанії Ернст енд янг і контракти, які свідчать про ціну на технічний газ. Ви злочинець, співучасник фальсифікації справи, і ви людина, яка сьогодні свідомо приховує істину в цьому судовому процесі», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, реагуючи на рішення судді щодо клопотань її захисту.

Екс-прем’єр вкотре наголосила на замовності її кримінального переслідування. «НЕЧВОГЛОД, ХОРОШКОВСЬКИЙ, прокурори, які тут сидять, ЯНУКОВИЧ, ви особисто плюс «РосУкрЕнерго», яке сьогодні представлено в усіх органах влади… Ви одне злочинне угруповання», - сказала вона.

«Те, що прокурори хочуть приховати бухгалтерські документи, свідчить про те, що фальсифікація справи відбувалася свідомо, і що вони присутні в цьому судовому засіданні виключно для того, щоб давати суду сигнали, що долучати, що ні, для того, щоб цю фальсифікацію зберегти», - підкреслила екс-прем’єр.

Ю.ТИМОШЕНКО також намагалася внести заяву про злочин прокурорів за фактом перешкоджання встановленню істини в судовому процесі. Проте головуючий у справі суддя Р.КІРЄЄВ знову нагадав їй, що вона має робити заяви у передбаченому Кримінально-процесуальним кодексом порядку, тобто стоячи. «Я хочу, щоб прокурори знали, завтра офіційну заяву про злочин буде передано», - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні захист Ю.ТИМОШЕНКО просив суд витребувати у НАК «Нафтогаз України», Генеральної прокуратури і в компанії «РосУкрЕнего» 8 документів, які підтверджують відсутність підстав для порушення кримінальної справи проти екс-прем’єра та складу її злочину.

Зокрема йдеться про витребування у НАК «Нафтогаз України» контрактів на поставку газу для технічних потреб у 2008 і 2009 роках, звіту компанії Ернст енд янг щодо аналізу фінансово-господарської діяльності НАК «Нафтогаз України», два протоколи засідання правління компанії НАК «Нафтогаз України». Крім того, захист Ю.ТИМОШЕНКО просить суд витребувати у Генеральній прокуратурі 14 томів додатків до листа СБУ, в якому доручається Генеральній прокуратурі провести розслідування щодо газових угод 2009 року.

Захист Ю.ТИМОШЕНКО також вважає за необхідне витребувати бухгалтерську довідку НАК «Нафтогаз України» про ціну на технічний газ у 2009 році, а також у компанії «РосУкрЕрего» - контрактів про закупівлю природного газу у 2006-2010 роках.