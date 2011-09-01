За димову шашку на Банковій оштрафували жінку

Суд оштрафував на 425 грн. організатора акції протесту проти політрепресій за кинуту біля АП димову Печерський районний суд Києва оштрафував на 425 грн. організатора акції протесту проти політичних репресій за запалювання димової шашки під час вчорашнього заходу біля Адміністрації Президента.

Як повідомили УНІАН у столичній міліції, таким чином суд визнав організатора акції винним у порушенні порядку проведення масових акцій, зборів громадян тощо.

Як повідомляв УНІАН, учора, 31 серпня, міліція склала адміністративний протокол на одного з організаторів акції протесту біля Адміністрації Президента України проти політичних репресій за підпал димової шашки. Як повідомили у міліції, близько 13.30 учасники акції, яких було майже 60 осіб, запалили димову шашку, але розвитку подій завадили співробітники міліції, загасивши цю шашку. У результаті цього інциденту на місці було складено протокол про адміністративне порушення стосовно жінки 1977 року народження, яка подавала до Київської міської державної адміністрації заявку на проведення акції.