«Свобода» провела пікети, вимагаючи відставки Табачника

У Харкові представники Всеукраїнського об’єднання «Свобода» провели пікет із вимогою відставки Дмитра ТАБАЧНИКА з посади міністра освіти і науки, молоді та спорту України.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 20 активістів зібралися на площі Свободи, перед головним входом до північного корпусу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Організатори акції наголосили, що ВО «Свобода» виступає «проти присутності антиукраїнського елементу в освіті», проти скорочення державного замовлення в українських вишах, закриття українських шкіл у Донецькій області, а також проти зменшення кількості годин на вивчення української мови в усіх загальноосвітніх школах.

Прихильники «Свободи» провели театралізовану акцію «ЗнеТабачнення української освіти», приурочену до Дня знань.

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Сьогодні - у День знань - на майдані Корольова у Житомирі, біля облдержадміністрації, активісти молодіжного крила ВО "Свобода" провели пікет з вимогою відставки Дмитра ТАБАЧНИКА з посади міністра освіти.

Як передає кореспондент УНІАН, близько ста активістів «Студентської Свободи» провели театральне дійство «Табачник, лети геть!».

Голова обласної «Студентської Свободи» Андрій ЗАВЕРУХА зазначив, що "сьогоднішнє свято знань аж ніяк не є святковим, коли при владі - міністр освіти Дмитро ТАБАЧНИК".

«Дмитро, ми, молодь Житомирщини, звертаємося до тебе, аби ти пішов геть. Ти перешкоджаєш розвитку української освіти. Тобі байдужа ця країна, її майбутнє. Для тебе вказівки Кремля важать більше, ніж національні інтереси», - зазначив у своєму виступі А.ЗАВЕРУХА.

Після цього свободівець поклав звернення молоді Житомирщини до Д.ТАБАЧНИКА із закликом піти у відставку у великий конверт. А.ЗАВЕРУХА зауважив, що Д.ТАБАЧНИК, якщо і хоче запроваджувати свої реформи, то може це робити деінде.

«Тільки не на планеті Земля. Лети собі на Юпітер, наприклад, і там займайся освітою інопланетян», - сказав А.ЗАВЕРУХА, прив’язавши до повітряних кульок картонний макет і запустив його в небо.

Представники влади до учасників пікету не виходили.