Тимошенко повезли до СІЗО
Наступне засідання завтра о 9.30
У засіданні Печерського районного суду Києва, на якому розглядається справа проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, оголошено перерву до 9.30 2 вересня.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий у справі суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ після відмови захисту Ю.ТИМОШЕНКО у задоволенні клопотання про скасування стосовно неї міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
Коли Р.КІРЄЄВ залишав залу засідань, народні депутати традиційно вигукнули йому вслід «Ганьба!».
У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО вітала своїх однопартійців словами «Слава Україні!», а депутати відповіли їй вигуком «Героям слава!».
Після цього Ю.ТИМОШЕНКО перевели до конвойної кімнати, а звідти до автозаку, в якому її повезли до Лук’янівського СІЗО.
Від Печерського райсуду автозак, як і раніше, супроводжуватимуть бійці спецпідрозділу «Беркут».