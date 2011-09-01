Тимошенко повезли до СІЗО

У засіданні Печерського районного суду Києва, на якому розглядається справа проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, оголошено перерву до 9.30 2 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий у справі суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ після відмови захисту Ю.ТИМОШЕНКО у задоволенні клопотання про скасування стосовно неї міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Коли Р.КІРЄЄВ залишав залу засідань, народні депутати традиційно вигукнули йому вслід «Ганьба!».

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО вітала своїх однопартійців словами «Слава Україні!», а депутати відповіли їй вигуком «Героям слава!».

Після цього Ю.ТИМОШЕНКО перевели до конвойної кімнати, а звідти до автозаку, в якому її повезли до Лук’янівського СІЗО.

Від Печерського райсуду автозак, як і раніше, супроводжуватимуть бійці спецпідрозділу «Беркут».