Могильов: ми відвернули зіткнення в Києві

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ висловив готовність прийти на засідання Верховної Ради й надати народним депутатам інформацію про події 24 серпня у Києві.

Про це міністр заявив в ефірі Радіо «Свобода».

Він зазначив, що напередодні Дня Незалежності міліція пропонувала Київській міській державній адміністрації дозволити проведення ходи окремими вулицями. «Ми самі ще 18 серпня звернулися до КМДА з пропозицією, що потрібно дозволити ходу окремими вулицями», - зазначив А.МОГИЛЬОВ.

За його словами, міська влада ухвалювала рішення, де проходитимуть заходи. «Ми пропонували такий спосіб вирішення цього питання, казали, мовляв, давайте ми якось розмежуємо (заходи). Але в адміністрації нам сказали, що вже заплановані якісь заходи на окремих площах Києва під егідою КМДА», – зауважив А.МОГИЛЬОВ.

При цьому міністр нагадав, що коли виникла загроза зіткнення великих груп людей, оскільки різні політики заявляли про бажання проводити заходи в одному й тому ж місці, КМДА звернулася до суду, щоб «той розмежував ці заходи». «Суд ухвалив рішення про заборону масових заходів у центральній частині міста», – нагадав А.МОГИЛЬОВ. При цьому він підкреслив, що “рішення суду міліція виконала”.

А.МОГИЛЬОВ також нагадав, що перед початком мітингу прихильників опозиції біля пам’ятника Тарасу Шевченку судовий виконавець зачитав організаторам акції рішення суду про заборону пересування великих груп людей центральними вулицями Києва. «Це рішення суду міліція виконувала. Ми поставили кордони, пояснили людям, що йти неможливо. Але окремі діячі виявили агресію», – сказав він.

Міністр оцінив дії міліції 24 серпня «як толерантні і стримані».

Коментуючи застосування до учасників акції співробітниками спецпідрозділу «Беркут» сльозогінного газу, А.МОГИЛЬОВ зазначив, що «це засіб самозахисту, а не нападу на людей». «Застосування засобу активної самооборони – це був вимушений крок зі сторони співробітника міліції. Він, обороняючи свого колегу, якого вже збили з ніг, застосував цей балончик, щоб того не поранили. За цим фактом проведене службове розслідування», – додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні народні депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» зареєстрували у парламенті проект постанови, в якому вимагають заслухати інформацію генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ, міністра внутрішніх справ України А.МОГИЛЬОВА та голови Київської міської державної адміністрації Олександра ПОПОВА щодо “неправомірного перешкоджання співробітниками органів внутрішніх справ проведенню опозиційними партіями мирної святкової ходи в м. Києві 24 серпня 2011 року на честь Дня Незалежності України за дозволеним маршрутом по вул. Володимирській у м. Києві”.