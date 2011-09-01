ЗМІ: Янукович спробує заспокоїти Захід, випустивши Луценка

В Україні почалася реалізація політтехнології з вибілювання Віктора ЯНУКОВИЧА від звинувачень у репресіях проти свого головного політичного опонента Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це пишуть «Комментарии:» з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, влада ніколи не відмовиться від “посадки” Ю.ТИМОШЕНКО. А щоб знизити градус критики із Заходу, вирішила помилувати Юрія ЛУЦЕНКА, і посадити когось свого.

«Захід прогнозовано став все активніше звинувачувати українського Президента у переслідуванні опозиції і в авторитаризмі. Перший же зарубіжний візит В.ЯНУКОВИЧА до країни Євросоюзу – Польщі – продемонстрував, що будь-які його поїздки на захід починатимуться і закінчуватимуться однією і тією ж самою темою: судом над Ю.ТИМОШЕНКО. Але оскільки відмовлятися від посадки екс-прем`єра ніхто не має наміру, за джерелами «Комментариев:», на Банківській була придумана багатоходова технологія для настирливого Заходу. Її суть полягає у наступному: судовий процес над Ю.ТИМОШЕНКО завершиться для неї звинувачувальним вироком, але одночасно інший високопоставлений підсудний Ю.ЛУЦЕНКО може бути випущений на свободу. Або, у крайньому разі, одержить умовний термін. Принаймні, у судовому процесі проти колишнього керівника МВС явно намітився перелом на його користь, коли свідки або змінюють свідчення, або говорять те, що ставить під сумнів висновки слідчих».

Крім того, пишуть «Комментарии:», для посилення ефекту і підтвердження об`єктивності і неупередженості судової системи в Україні можуть бути зроблені ще ряд супутніх кроків. Масові перевірки у Кабінеті міністрів і в областях України напевно виявлять немало недбайливих чиновників, або ще краще - хабарників. Зловити на гарячому когось зі своїх, причому не делегованих у владу політичними попутниками, як у випадку з Василем ВОЛГОЮ, а саме впливових чинуш з партквитком Партії регіонів – найкращий доказ того, що влада абсолютно не вибірково підходить до правосуддя, і закон єдиний для всіх.

«У цю канву, - зазначає видання, - добре укладаються і свідчення генерала Олексія ПУКАЧА, який раптом почав називати замовників вбивства Георгія Гонгадзе. Оскільки у зв`язку з цим знову прозвучало прізвище Володимира ЛИТВИНА, не виключено, що саме його зроблять цапом відбувайлом. Відправити до СІЗО спікера парламенту по резонансній справі, яку ніяк не могли довести до пуття всі ці роки – чи не найкращий доказ справедливості української влади».

«Якщо політтехнологія з Ю.ЛУЦЕНКОМ (В.ЛИТВИНИМ, кимсь з міністрів або губернаторів) спрацює, то Заходу залишиться або аплодувати В.ЯНУКОВИЧУ, або на довгий час залишити його у спокої зі своїми претензіями щодо авторитаризму…», - зазначає видання.