Каддафі закликав до партизанської війни

01:50, 02 вересня 2011
Політика
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Наступ зупинено до 10 вересня

Повалений лівійський лідер Муамар Каддафі закликав своїх прихильників вести партизанську війну. "День-удень опір має посилюватися, готуйтеся до партизанської війни, війни в містах, опір повинен вестися по всій території Лівії", - сказав Каддафі в другому за кілька годин аудіозверненні.

Колишній глава Джамахірії заявив, що після падіння Тріполі його рідне місто Сирт стало "столицею опору", і порадив НАТО припинити бомбардування, оскільки це, за його словами, "не зломить народний опір". "Наші племена озброїлися, їх неможливо перемогти за допомогою авіаударів", - додав він.

Запис виступу Каддафі транслював у четвер пізно ввечері супутниковий телеканал "Ар-Рай", який веде мовлення із столиці Сирії Дамаска.

Наразі, нагадує РІА Новини, лівійські повстанці контролюють велику частину Лівії, зокрема столицю країни Тріполі. Прихильники Каддафі зберігають контроль над кількома населеними пунктами, найбільший з яких, - місто Сирт на узбережжі Середземного моря.

Перехідна національна рада (ПНР) Лівії висунула ультиматум прихильникам Каддафі, запропонувавши до 10 вересня скласти зброю.

 

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