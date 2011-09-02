На суд до Тимошенко родичі не прийшли

09:59, 02 вересня 2011
Політика
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Засідання почалося традиційно

Печерський районний суд Києва продовжив розгляд кримінальної справи екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо газових угод 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, судовий розгляд справи відбувається за відсутності захисників із кола близьких родичів Ю.ТИМОШЕНКО - Олександра ТИМОШЕНКО та Євгенії КАРР.

Головуючий у справі суддя Родіон КІРЄЄВ розпочав засідання з розгляду клопотань захисту Ю.ТИМОШЕНКО, які були передані суду безпосередньо перед початком судового розгляду. Зокрема, Р.КІРЄЄВ повідомив, що адвокат Олександр ПЛАХОТНЮК заявив клопотання про відвід головуючого у справі судді. Проте Р.КІРЄЄВ відразу залишив це клопотання без розгляду, мотивуючи тим, що судом вже неодноразово розглядалися такі заяви.

Захист Ю.ТИМОШЕНКО заявив протест на такі дії головуючого.

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