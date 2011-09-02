У ЗМІ з'явився документ, який вказує, що Тимошенко нібито симулює хворобу

У ЗМІ потрапили документи "БЮТ-Батьківщина", які вказують на те, що екс-прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко свідомо симулює симптоми хвороби, аби вийти з-під арешту.

Як повідомляє Укрінформ, текст відповідної доповідної записки за підписом першого заступника керівника фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрія Кожем`якіна, адресованої першому заступнику голови партії ВО "Батьківщина" Олександру Турчинову, оприлюднив "Обозреватель". "... Вважаю, що ідея Власенка з симуляцією хвороби Лідера може провалитися при перших аналізах, а це призведе до негативного резонансу в ЗМІ. Вважаю також недоцільним і симуляцію хвороби мамою Лідера - Тєлєгіною О.", - йдеться у документі.

Відповідно до тексту записки Кожем`якін пропонує сконцентрувати основні зусилля на тому, щоб взяти кров та відправити її "в нашу лабораторію, про яку я вже Вам повідомляв, - ці спеціалісти ніколи нас не підводили. Після таких результатів суд буде зобов`язаний замінити арешт підпискою про невиїзд".

"Вважаю також, що необхідно домовитись зі спеціалістами з Міністерства охорони здоров`я, щоб вони публічно прокоментували результати аналізів та з розумінням до них поставились. Домовитись можна через В`ячеслава Пєрєдерія та простимулювати відповідним ресурсом", - говориться в тексті документу.

Автор записки вважає за потрібне публічно наполягати на проведенні аналізів крові "відразу ж після наступної зустрічі адвоката Сухова з Лідером". "Прогнозовані нами результати аналізів можна забезпечити в тому випадку, коли аналіз брати протягом 3-7 днів після їх зустрічі", - вказує він.

Документ також інформує про те, хто саме з депутатів фракції щоденно відвідує судові засідання з метою підтримки Тимошенко, а хто ігнорує їх та за якими мотивами.