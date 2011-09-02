Російські ЗМІ почали інформаційну війну проти Януковича і Ахметова

В ефірі програми новин російського "Першого каналу" була різко розкритикована заява президента Віктора Януковича про якнайшвидший вступ України до Зони вільної торгівлі.

Як пише Українська правда, в ефірі "ОРТ" прозвучали слова докору на адресу президента України у зв`язку з озвученим напередодні Дня Незалежності наміром якомога швидше вступити в Зону вільної торгівлі.

"Експерти вважають, що Віктор Янукович ризикує одночасно зіпсувати відносини з Росією і не домогтися порозуміння в Євросоюзі", - йдеться в сюжеті.

Далі в сюжеті звучить припущення, що в наростаючому конфлікті між Києвом і Москвою винні українські олігархи.

"Як вважають експерти, збільшення російських інвестицій вигідно для української економіки, але невигідно українським олігархам, яким довелося б, що називається, посунутися. Партія регіонів Януковича з національним великим капіталом пов`язана тісно. В результаті, практично всі спільні з Росією економічні проекти буксують", - продовжує журналіст.

Цікаво, що на екрані в цей момент з`являються обличчя Януковича, віце-прем`єра Бориса Колеснікова та бізнесмена Ріната Ахметова.

Сюжет завершується відвертою критикою українського президента.

"Варто нагадати, що Віктор Янукович прийшов до влади під гучними гаслами дружби з Росією і підтримки російської мови. Виборці півдня і сходу України дружно за ці ідеї проголосували. Але російська мова державною так і не стала, а відносини між двома країнами псуються на очах" , - резюмують на Першому.

Зазначимо, що тези, озвучені в ефірі "Першого каналу", зазвичай збігаються з позицією керівництва Російської Федерації

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