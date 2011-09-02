Азаров упевнений, що угоду про ЗВТ з ЄС підпишуть ще цього року

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ упевнений у підписанні угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом в поточному році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час спілкування з колективом ПП «Ярослав», який працює у сфері легкої промисловості.

«Наприкінці року ми підпишемо угоду», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня в Києві пройшов 17-й раунд переговорів про створення ЗВТ з ЄС.

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ назвав його результати «позитивними».

Черговий, 18-й раунд, переговорів планується провести в другій половині вересня в Брюсселі.

20 жовтня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснить візит до Брюсселя на запрошення президента Єврокомісії Жозе Мануеля БАРРОЗУ для досягнення політичних домовленостей, необхідних для завершення переговорів щодо угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом.

У грудні на саміті «Україна-ЄС» Київ очікує підписання угоду про асоціацію з ЄС, яке включає створення ЗВТ.