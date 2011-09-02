Справу про отруєння Ющенка закриють?

У Генеральній прокуратурі України не виключають, що кримінальна справа про отруєння колишнього Президента України Віктора ЮЩЕНКО може бути закрита.

Про це повідомляє «Сегодня» (№193 від 2 вересня) з посиланням на свої джерела в Генпрокуратурі.

Видання відзначає, що Генпрокуратура наполягає на нових аналізах крові, однак В.ЮЩЕНКО, як і раніше, ухиляється від цієї процедури. Про це на запит «Сегодня» повідомили в ГПУ, відзначивши, що екс-президент не пояснює мотивів відмови, а просто ігнорує запрошення.

Інформоване джерело в прокуратурі висунуло дві версії такої поведінки колишнього Президента, визнаного постраждалим: «Або ЮЩЕНКО не бажає відповідати на питання, які б викрили його в явно неправдивих свідченнях (про те, що отруєння було), або не хоче підставляти людей, які замислювали всю цю діоксинову «спецоперацію» на догоду тодішньому політичному моменту, в результаті якої ЮЩЕНКО і став Президентом».

Як відзначає «Сегодня», в Генпрокуратурі «говорять, що справу взагалі скоро припинять за статтею про відсутність складу або навіть події злочину».

Довідка УНІАН. На початку вересня 2004 року під час президентської кампанії кандидат у Президенти В.ЮЩЕНКО відчув погіршення здоров`я і був доправлений до Австрії, де в одній з приватних клінік заявили, що в його організмі міститься діоксин.

За версією слідства, В.ЮЩЕНКО був отруєний 5 вересня 2004 року на дачі тодішнього першого заступника голови СБУ Володимира САЦЮКА. З червня 2008 року і до зміни влади цього року Генпрокуратура не раз відзначала, що факт навмисного отруєння В.ЮЩЕНКА повністю доведено.

7 листопада 2010 року новий генеральний прокурор Віктор ПШОНКА підтвердив намір провести додатковий аналіз крові В.ЮЩЕНКА в рамках розслідування справи про його отруєння.

У грудні В.ПШОНКА сказав, що в Генеральній прокуратурі України не виключають версії, що отруєння В.ЮЩЕНКА не було.

21 січня цього року В.ЮЩЕНКА викликали в Головне слідче управління Генеральної прокуратури України у справі про його отруєння.