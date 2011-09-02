Пшонка розказав, як терпляче ГПУ ставиться до Кучми

У Генеральної прокуратури сьогодні є право скоротити термін ознайомлення колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ з його кримінальною справою і направити справу в суд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА заявив сьогодні в Донецьку на прес-конференції.

Кажучи про справу про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, генпрокурор відзначив, що в цій справі окремо виділені матеріали щодо Л.КУЧМИ – це перевищення службових повноважень. «Справу розслідувано, її розслідування завершилося, матеріали кримінальної справи представлено екс-президенту Л.КУЧМІ і його адвокатам. Вони ознайомлюються з матеріалами кримінальної справи», - сказав генпрокурор.

При цьому він додав: «Ми поки що терпляче дивимося на все це ознайомлення. Дійсно, там багато томів кримінальної справи, але у нас є право скоротити через суд термін ознайомлення».

На уточнююче запитання УНІАН, чи хоче прокуратура швидше направити справу Л.КУЧМИ до суду, В.ПШОНКА відповів: «Ні. Я просто роз`яснив норми закону. У слідства і у прокурора сьогодні є можливість, надана законом, що він може обмежити термін ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. Тривалість терміну - на розсуд суду».

За словами генпрокурора, часто ознайомлення із справою затягується на 3-4 місяці. «Ми просто констатуємо ту обставину, що після ознайомлення матеріали (у справі Л.КУЧМИ) буде направлено для розгляду по суті до суду», - підсумував В.ПШОНКА.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура в березні цього року порушила кримінальну справу щодо Л.КУЧМИ. Екс-президент звинувачується в перевищенні влади і службових повноважень, які призвели згодом до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе (ч.3 ст.166 Кримінального кодексу в редакції 1960 року).

Л.КУЧМІ обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Наприкінці квітня Генеральна прокуратура України завершила розслідування цієї кримінальної справи щодо Л.КУЧМИ.