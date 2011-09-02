Бригинець: Кірєєва можуть вбити

Депутат Київради Олександр БРИГИНЕЦЬ просить генерального прокурора України Віктора ПШОНКУ забезпечити пожиттєву охорону судді Печерського райсуду Києва Родіону КІРЄЄВУ, щоб унеможливити його фізичне усунення як свідка після винесення вироку по кримінальній справі екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Відповідне звернення, копія якого є у розпорядженні УНІАН, він надіслав В.ПШОНЦІ.

«На моє переконання, - зазначається у зверненні О.БРИГИНЦЯ, - існує небезпека того, що Родіон КІРЄЄВ може бути вбитий. Такі дії можуть бути вчинені особами, яким не потрібен буде головний свідок та суддя, який знає всю закулісну ситуацію навколо одіозного суду над Юлією ТИМОШЕНКО».

На думку депутата Київради, після зміни влади в Україні буде відкрито кримінальну справу щодо замовних політичних судів, де покази Р.КІРЄЄВА матимуть ключове значення.

У зверненні до генпрокурора О.БРИГИНЕЦЬ згадує загибель міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка, свідчення якого могли б прояснити ситуацію навколо резонансного вбивства журналіста Георгія Гонгадзе і вивести слідство на реальних замовників злочину.

Як вважає О.БРИГИНЕЦЬ, «так само через КІРЄЄВА в майбутньому можна буде вийти і на замовників і на ляльководів газової справи ТИМОШЕНКО».

«Я як громадянин України маю підстави хвилюватися за життя судді КІРЄЄВА, який опинився в аналогічній ролі непотрібного свідка і співучасника. Саме тому, вельмишановний пане генеральний прокуроре, звертаюсь до Вас вжити всіх необхідних заходів для уникнення трагічного розвитку подій щодо судді Родіона КІРЄЄВА», - наголошує О.БРИГИНЕЦЬ.