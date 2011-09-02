Хакери зламали сайт майора Мельниченка

Хакери зламали веб-сторінку майора безпеки в запасі Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА (melnychenko.com.ua) після того, як він виставив на ній записи розмов екс-президента України Леоніда КУЧМИ з колишнім головою АП Володимиром ЛИТВИНОМ у президентському кабінеті.

Про це УНІАН повідомив сам М.МЕЛЬНИЧЕНКО. «Годину тому я виставив ці записи, і тепер сайт «завалили», - сказав він. – Я прошу пробачення у відвідувачів моєї веб-сторінки за те, що вона тимчасово недоступна».