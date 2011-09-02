Молдова не бачить альтернативи євроінтеграції

Єдиний і безальтернативний шлях для Молдови — це європейська інтеграція. Про це заявив голова парламенту, в.о. Президента Молдови Маріан ЛУПУ в ексклюзивному інтерв`ю журналу WEEKLY.UA.

«Коли ми говоримо «євроінтеграція», це не обов`язково означає юридичне входження території країни до певного союзу. Йдеться про те, що ми хочемо втілити в життя ті моделі економічного, політичного і соціального розвитку, які успішно випробувані в Європі», – сказав він.

Водночас М.ЛУПУ визнає, що за рік чи два Молдова не стане повноправним членом ЄС — країна ще не готова до цього.

«Молдавська влада працює в цьому напрямі і бачить допомогу з боку європейських партнерів. Зокрема, реалізуються дуже серйозні програми фінансового і технічного характеру, спрямовані на проведення серйозних структурних реформ. Без цієї допомоги навряд чи Молдова змогла б відносно гладко пройти через жорстку фазу економічної кризи», – сказав в.о. Президента.

М.ЛУПУ назвав політичними спекуляціями заяви деяких молдавських політиків про необхідність відмови Молдови від суверенітету і приєднання до Румунії.

«Лише 9–10% населення Молдови ідентифікують себе як румуни, відсотків 70% — як молдавани, 20% - як інші етнічні групи. Загрози втрати державності у зв`язку з румунським чинником я не бачу. У Бухаресті працюють нормальні, тямущі політики, з якими у нас налагоджено конструктивна, взаємошаноблива співпраця», – зазначив М.ЛУПУ.

Разом з тим, лідер Молдови не заперечує того факту, що громадяни його країни одержують паспорти не лише Румунії, а й України, Росії, Болгарії, Туреччини. Проте, стверджує М.ЛУПУ, абсолютна більшість молдаван стають громадянами інших країн не тому, що не люблять свою Батьківщину чи бажають возз`єднання з Румунією. Вони просто хочуть мати можливість вільно пересуватися Європою.

«Багато хто виїжджає у пошуках гідного заробітку, тому що не можуть знайти цього в Молдові. І не треба боротися з отриманням других і третіх паспортів, нам потрібно зробити так, щоб громадяни країни хотіли і мали можливість жити, народжувати дітей і ростити їх у своїй країні», - вважає в.о. Президента Молдови.

За різними оцінками, за останні роки Молдову залишило близько 1 мільйона громадян.