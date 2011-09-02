Гриценко пояснив слідчому, як менти стають «мусорами»

Народний депутат, лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій ГРИЦЕНКО під час допиту слідчим МВС висловив переконаність у тому, що посадовці, які віддавали незаконні накази міліції і внутрішнім військам під час ходи опозиції в Києві 24 серпня, повинні понести відповідальність за свої дії.

Про це лідер «Громадянської позиції» розповів «Обкому» після закінчення допиту, повідомляється на сайті А.ГРИЦЕНКО.

«Допит був короткий. Я зробив заяву для слідчого, суть якої зводилася до наступного: Конституція України гарантує громадянам мирні збори і демонстрації. Це право є непорушним, і ніхто не може його обмежити. Київська держадміністрація звернулася до суду, і суд ухвалив рішення, відповідно до якого дозволив проведення мітингу біля пам`ятника Шевченку, подальше проходження колон демонстрантів вулицею Володимирською – і до Софійської площі, без заходження на саму площу, де влада запланувала святкові заходи. Це рішення суду було оприлюднено через ЗМІ заступником голови Київської держадміністрації Олександром ПУЗАНОВИМ. Я про нього взнав з мас-медіа 23 серпня», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

За його словами, він також повідомив слідчому, що «владі було відомо про те, що акція опозиції спочатку планувалася як мирна і не була спрямована на конфлікт. Мені невідомо, хто з керівництва МВС чи командування внутрішніх військ віддав злочинний наказ, відповідно до якого порушуючи Конституцію й рішення суду було встановлено загороджувальні кордони міліції і спецпідрозділів внутрішніх військ на вулиці Володимирській. Ті, хто віддав такий наказ, пішли на свідоме порушення закону, Конституції і повинні за це відповісти».

А.ГРИЦЕНКО також довів до відома слідчого, що всі його спроби дізнатися через офіцерів міліції і внутрішніх військ, хто віддав такий наказ, результату не принесли.

«Офіцери відмовлялися назвати своє власне ім`я і прізвище, як і прізвище посадовця, який віддав йому цей злочинний наказ», - сказав він.

За словами А.ГРИЦЕНКА, для того, щоб з`ясувати, хто пішов на свідоме порушення Конституції і законів, він як народний депутат разом з іншими парламентаріями від опозиції підписав постанову про створення ТСК, яка буде зареєстрована одразу після початку роботи парламенту.

«Ми повинні з`ясувати, хто в міліції і внутрішніх військах дозволяє собі віддавати злочинні накази, і притягнути цих людей до відповідальності», - пояснив він.

Зробивши цю заяву, А.ГРИЦЕНКО, за його словами, заявив слідчому, що відмовляється відповідати на інші питання, пославшись на відповідне право, яке надається йому ст. 36 Конституції України.

«Уже за межами допиту я пояснив слідчому, що оті високі посадовці й начальники, які дозволяють собі порушувати Конституцію і закони, віддаючи злочинні накази, - саме вони перетворюють ментів на «мусорів» і провокують серед громадян України ненависть до міліції й інших правоохоронних органів», - додав народний депутат.