На суд до Тимошенко прибула Северінсен
17:27, 02 вересня 2011Політика
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Як спостерігач
. На засідання Печерського районного суду Києва з розгляду кримінальної справи екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО як спостерігач прибула колишній співдоповідач Моніторингового комітету ПАРЄ по Україні Ганне СЕВЕРІНСЕН.
Як передає кореспондент УНІАН, Г.СЕВЕРІНСЕН увійшла до зали під час обговорення клопотання захисту про виклик до суду як свідків колишніх міністрів уряду Ю.ТИМОШЕНКО.
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